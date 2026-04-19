Дабл-дабл Леброна помог «Лейкерс» обыграть «Хьюстон» в матче плей-офф НБА

«Лейкерс» обыграли «Хьюстон» в первой игре плей-офф НБА.

Источник: Reuters

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Хьюстон Рокетс» в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча в Лос-Анджелесе завершилась победой хозяев со счетом 107:98 (33:29, 17:19, 25:18, 32:32). Самым результативным стал игрок «Лейкерс» Люк Кеннард, набравший 27 очков. Его одноклубники Деандре Эйтон (19 очков + 11 подборов) и Леброн Джеймс (19 очков + 13 передач) оформили по дабл-даблу. У «Рокетс» больше всех очков набрал Альперен Шенгюн — 19. Также Джабари Смит — младший (16 очков + 12 подборов) и Тари Исон (16 очков + 10 подборов) стали авторами дабл-даблов.

Форвард «Рокетс» Кевин Дюрэнт пропустил встречу из-за травмы. У «Лейкерс» отсутствовали Лука Дончич и Остин Ривз.

Счет в серии до четырех побед — 1−0 в пользу «Лейкерс». Второй матч пройдет в Лос-Анджелесе в ночь на среду.

В другом стартовом матче серии первого раунда плей-офф «Нью-Йорк Никс» на домашнем паркете обыграл «Атланту Хокс» — 113:102 (30:24, 27:31, 26:19, 30:28).

Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.
