«Филадельфия» вышла во второй раунд плей-офф НБА

«Филадельфия» обыграла «Бостон» и вышла во второй раунд плей-офф НБА.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. «Филадельфия Севенти Сиксерс» обыграла «Бостон Селтикс» в седьмом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча в Бостоне завершилась со счетом 109:100 (32:19, 23:31, 33:25, 21:25) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал Джоэл Эмбиид из «Филадельфии», на счету которого 34 очка, а также 12 подборов. Еще один дабл-дабл в составе победителей оформил Тайриз Макси (30 очков, 11 подборов). В составе соперника больше всех очков набрал Джейлен Браун (33).

«Филадельфия» обыграла чемпионов 2024 года со счетом 4−3 и прошла в следующий раунд, где встретится с «Нью-Йорк Никс».