«Филадельфия» вышла во второй раунд плей-офф НБА

Встреча в Бостоне завершилась со счетом 109:100 (32:19, 23:31, 33:25, 21:25) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал Джоэл Эмбиид из «Филадельфии», на счету которого 34 очка, а также 12 подборов. Еще один дабл-дабл в составе победителей оформил Тайриз Макси (30 очков, 11 подборов). В составе соперника больше всех очков набрал Джейлен Браун (33).