Егор Дёмин: мне важно представлять в НБА историю страны, откуда я родом

«Слово “ответственность” нравится больше, чем давление, некоторые спрашивают про него. Мне просто важно представлять историю своей страны, места, откуда я родом. Для меня это очень важно. Негативного влияния на меня это не производит. Хочется представлять место, откуда я родом, в хорошем свете», — отметил Дёмин.
20-летний россиянин, до того выступавший в системе мадридского «Реала» и за команду Университета Бригама Янга (BYU) в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), на драфте НБА 2025 года был выбран «Нетс» под общим восьмым номером, что является самым ранним выбором российского игрока за всю историю лиги.
В регулярном сезоне НБА-2025/2026 Дёмин сыграл за «бело-чёрных» в 52 матчах, где в среднем набирал по 10,3 очка, совершал 3,2 подбора и 3,3 результативные передачи. Остаток розыгрыша защитник «Бруклина» пропустил из-за рецидива травмы стопы. Ожидается, что к началу межсезонья Дёмин вернётся к тренировочному процессу.