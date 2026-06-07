Трехкратный чемпион НБА Кинг умер в 59 лет

Чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз» и телекомментатор Стэйси Кинг умер на 60-м году жизни, сообщила пресс-служба клуба.
Причина смерти не уточняется.
Кинг провел восемь сезонов в НБА с 1989 по 1997 год. Первые 4,5 сезона он играл за «Буллз», которые в этот период трижды стали чемпионами (1991, 1992 и 1993 годы).
Также Кинг играл в лиге за «Миннесоту», «Майами», «Бостон» и «Даллас».
После завершения спортивной карьеры Кинг работал тренером, а последние 19 сезонов работал на телетрансляциях матчей «Чикаго».