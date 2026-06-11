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«Нью-Йорк» победил «Сан-Антонио» в матче финала НБА, отыграв отставание в 29 очков

Счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу «Нью-Йорка».

Источник: AP 2024

НЬЮ-ЙОРК, 11 июня. /ТАСС/. «Нью-Йорк» одержал победу над «Сан-Антонио» со счетом 107:106 в четвертом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча прошла в Нью-Йорке.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Нью-Йорка» Джейлен Брансон, в его активе 36 очков. У «Сан-Антонио» больше всех очков набрал центровой Виктор Вембаньяма — 24. В начале третьей четверти «Нью-Йорк» проигрывал с разницей в 29 очков.

Счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу «Нью-Йорка». В предыдущих трех матчах финала выигрывали исключительно гости. Пятая игра состоится в ночь на 14 июня по московскому времени на домашней площадке «Сан-Антонио».

По итогам регулярного чемпионата «Сан-Антонио» занял второе место в турнирной таблице Западной конференции. В плей-офф команда в первом раунде обыграла «Портленд» (4−1), во втором — «Миннесоту» (4−2), в финале конференции — «Оклахому» (4−3). «Нью-Йорк» финишировал третьим на Востоке, а в матчах на вылет победил «Атланту» (4−2), «Филадельфию» (4−0) и «Кливленд» (4−0).

«Нью-Йорк» и «Сан-Антонио» второй раз встречаются в финальной серии плей-офф НБА. Впервые это произошло в 1999 году. Тогда сильнее оказался «Сан-Антонио» (4−1). Всего на счету команды пять чемпионских титулов, она также побеждала в турнире в 2003, 2005, 2007 и 2014 годах, единственный финал клуб проиграл в 2013-м. «Нью-Йорк» девять раз доходил до финала, но победить смог лишь дважды (1970, 1973).

В прошлом сезоне чемпионом НБА стала «Оклахома». Команда также выиграла минувший регулярный чемпионат.