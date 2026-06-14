«Нью-Йорк» впервые за 53 года стал чемпионом НБА

«Нью-Йорк» и «Сан-Антонио» второй раз встречались в финальной серии плей-офф НБА. Впервые это произошло в 1999 году. Тогда сильнее оказался «Сан-Антонио» (4−1). Всего на счету команды пять чемпионских титулов, она также побеждала в турнире в 2003, 2005, 2007 и 2014 годах, единственный финал клуб проиграл в 2013-м.