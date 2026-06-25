Россиянина Ищенко выбрали под 56-м номером на драфте НБА

НЬЮ-ЙОРК, 25 июня. /ТАСС/. Российский защитник краснодарского клуба «Локомотив-Кубань» Всеволод Ищенко был выбран во втором раунде драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) под общим 56-м номером.
Изначально 56-м выбирать на драфте должен был «Чикаго», однако этот пик клуб обменял в «Лос-Анджелес Лейкерс», а те, в свою очередь, обменяли это право выбора в «Даллас» на денежную компенсацию.
Ищенко стал 11-м игроком из России, выбранным на драфте НБА. Первым был Андрей Фетисов в 1994 году, последним — Егор Демин, который стал самым высоко задрафтованным игроком из России в истории лиги (под восьмым номером в 2025 году). Также на драфте НБА пять раз выбирали баскетболистов из СССР. Только два россиянина становились чемпионами НБА. Тимофей Мозгов и Александр Каун выиграли турнир в 2016 году в составе «Кливленда».
Ищенко 21 год. В сезоне-2025/26 он завоевал бронзу Единой лиги ВТБ в составе «Локомотива-Кубани». В среднем за игру в прошлом сезоне Ищенко набирал 8,7 очка, делал 4,6 подбора и 2 передачи.