Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянина Ищенко выбрали под 56-м номером на драфте НБА

В сезоне-2025/26 он стал бронзовым призером Единой лиги ВТБ в составе краснодарского клуба «Локомотив-Кубань».

Источник: РИА "Новости"

НЬЮ-ЙОРК, 25 июня. /ТАСС/. Российский защитник краснодарского клуба «Локомотив-Кубань» Всеволод Ищенко был выбран во втором раунде драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) под общим 56-м номером.

Изначально 56-м выбирать на драфте должен был «Чикаго», однако этот пик клуб обменял в «Лос-Анджелес Лейкерс», а те, в свою очередь, обменяли это право выбора в «Даллас» на денежную компенсацию.

Ищенко стал 11-м игроком из России, выбранным на драфте НБА. Первым был Андрей Фетисов в 1994 году, последним — Егор Демин, который стал самым высоко задрафтованным игроком из России в истории лиги (под восьмым номером в 2025 году). Также на драфте НБА пять раз выбирали баскетболистов из СССР. Только два россиянина становились чемпионами НБА. Тимофей Мозгов и Александр Каун выиграли турнир в 2016 году в составе «Кливленда».

Ищенко 21 год. В сезоне-2025/26 он завоевал бронзу Единой лиги ВТБ в составе «Локомотива-Кубани». В среднем за игру в прошлом сезоне Ищенко набирал 8,7 очка, делал 4,6 подбора и 2 передачи.

Узнать больше по теме
Биография Егора Демина: карьера и личная жизнь баскетболиста
Баскетболисты из России редко становятся предметом всеобщего обсуждения. Егор Демин в этом плане разрывает общепринятые шаблоны. 19-летний спортсмен еще только начинает свой путь, а его имя уже известно фанатам далеко за пределами родины россиянина. Чем так хорош Егор Демин и почему стоит следить за его карьерой, расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше