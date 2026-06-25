Россиянина Ищенко выбрали под 56-м номером на драфте НБА

Ищенко стал 11-м игроком из России, выбранным на драфте НБА. Первым был Андрей Фетисов в 1994 году, последним — Егор Демин, который стал самым высоко задрафтованным игроком из России в истории лиги (под восьмым номером в 2025 году). Также на драфте НБА пять раз выбирали баскетболистов из СССР. Только два россиянина становились чемпионами НБА. Тимофей Мозгов и Александр Каун выиграли турнир в 2016 году в составе «Кливленда».