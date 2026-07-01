Леброн Джеймс ушел, чтобы остаться

Учитывая возраст баскетболиста, а ему уже 41 год, логично было бы ожидать вслед за объявлением об отказе от сотрудничества с «Лейкерс» и заявления о завершении карьеры. Однако Джеймс останавливаться не намерен. Он собирается продолжить карьеру в другой команде. В какой именно, пока не известно. Как утверждают источники ESPN, предметную заинтересованность в услугах Джеймса может проявить «Голден Стейт Уорриорс». Команда из Сан-Франциско (переход в нее позволит Джеймсу фактически не менять место проживания) как раз заметно разгрузила платежную ведомость. Один из ее лидеров, Дреймонд Грин, отказался от опции продления соглашения на $27,6 млн за год. Таким образом, у «воинов» появляется возможность более-менее удовлетворить запросы Джеймса по зарплате.