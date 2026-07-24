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Джеймс подтвердил переход в «Филадельфию Севенти Сиксерс»

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Четырехкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), лучший снайпер в истории лиги американец Леброн Джеймс подтвердил переход в «Филадельфию Севенти Сиксерс», заявив, что после завершения прошлого сезона был близок к окончанию карьеры.

Источник: AP 2024

Ранее в пятницу журналист ESPN Шэмс Чарания сообщил, что баскетболист подпишет контракт с «Филадельфией». Соглашение 41-летнего форварда с клубом будет рассчитано на два года. В конце июня агент Джеймса Рич Пол сообщил, что его клиент покинет «Лос-Анджелес Лейкерс» и проведет еще один сезон в НБА.

«Я думал, что все кончено, когда завершился сезон. Я не был готов сразу объявить об этом и понимал, что мне нужно время, чтобы окончательно разобраться в себе. Но тогда я почти не сомневался, что матч плей-офф станет последним в моей карьере. На последней пресс-конференции я сказал честно: мне нужно понять самого себя и ответить на главный вопрос — люблю ли я эту игру так же, как раньше. И теперь я принял окончательное решение. Оно никак не связано с деньгами. Не связано с семьей. Я просто спросил себя: ради чего я продолжаю играть. И понял, что все еще готов жертвовать собой. Все еще хочу работать до изнеможения. Все еще хочу выкладываться без остатка. Все еще хочу выходить на площадку, бороться, побеждать и снова испытать это чувство — стать чемпионом», — написал Леброн в соцсети X.

«Я верю, что могу помочь “Филадельфии” стать чемпионской командой. С огромным воодушевлением жду возможности открыть новую главу своей карьеры, подарить новую энергию болельщикам и в последний раз отправиться в это невероятное путешествие. Спасибо, Лос-Анджелес. Майами, я всегда буду любить вас. А северо-восток Огайо навсегда останется моим домом», — добавил баскетболист.

Джеймс представлял «Лейкерс» с 2018 года, до этого он выступал за «Кливленд Кавальерс» и «Майами Хит». Форвард является четырехкратным обладателем награды самому ценному игроку (MVP) регулярного сезона, рекордсменом по количеству участий в Матчах звезд НБА (22).

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