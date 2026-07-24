Джеймс подтвердил переход в «Филадельфию Севенти Сиксерс»

«Я думал, что все кончено, когда завершился сезон. Я не был готов сразу объявить об этом и понимал, что мне нужно время, чтобы окончательно разобраться в себе. Но тогда я почти не сомневался, что матч плей-офф станет последним в моей карьере. На последней пресс-конференции я сказал честно: мне нужно понять самого себя и ответить на главный вопрос — люблю ли я эту игру так же, как раньше. И теперь я принял окончательное решение. Оно никак не связано с деньгами. Не связано с семьей. Я просто спросил себя: ради чего я продолжаю играть. И понял, что все еще готов жертвовать собой. Все еще хочу работать до изнеможения. Все еще хочу выкладываться без остатка. Все еще хочу выходить на площадку, бороться, побеждать и снова испытать это чувство — стать чемпионом», — написал Леброн в соцсети X.