Трамп заявил, что Джордан лучше Леброна

Журналисты в Белом доме спросили американского лидера, кого из двух спортсменов тот считает лучшим.
«Мне нравятся только те люди, которым нравлюсь я. Поэтому я за Майкла Джордана всегда», — сказал Трамп.
Глава Белого дома назвал Джордана своим другом и сказал, что играет с ним в гольф.
«Я думаю, что Леброн, может быть, расист, но, может, он не любит Трампа», — добавил президент.
Трамп и Джеймс неоднократно критиковали друг друга. Баскетболист ранее на выборах поддерживал соперников Трампа из Демократической партии.
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