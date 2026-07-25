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Трамп заявил, что Джордан лучше Леброна

ВАШИНГТОН, 24 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что считает Майкла Джордана более сильным баскетболистом, чем Леброн Джеймс, которого назвал расистом.

Источник: Reuters

Журналисты в Белом доме спросили американского лидера, кого из двух спортсменов тот считает лучшим.

«Мне нравятся только те люди, которым нравлюсь я. Поэтому я за Майкла Джордана всегда», — сказал Трамп.

Глава Белого дома назвал Джордана своим другом и сказал, что играет с ним в гольф.

«Я думаю, что Леброн, может быть, расист, но, может, он не любит Трампа», — добавил президент.

Трамп и Джеймс неоднократно критиковали друг друга. Баскетболист ранее на выборах поддерживал соперников Трампа из Демократической партии.

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