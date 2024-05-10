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17:00 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА во второй раз вышел вперед в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Зенитом»

Встреча закончилась со счетом 75:61.

Источник: https://vk.com/cskabasket

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Баскетболисты московского ЦСКА со счетом 75:61 обыграли петербургский «Зенит» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Встреча прошла на московской арене «Мегаспорт» в присутствии 6 304 человек.

Самым результативным игроком матча стал баскетболист ЦСКА Мело Тримбл, набравший 15 очков. В составе «Зенита» 13 очков на счету Винса Хантера.

Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу ЦСКА. В первой встрече победу одержали армейцы (82:67), во второй сильнее была команда из Санкт-Петербурга (93:81). Четвертый матч пройдет 12 мая в Москве.

По итогам регулярного чемпионата «Зенит» занял второе место, ЦСКА стал третьим. В другом полуфинале встречаются казанский УНИКС и краснодарский «Локомотив-Кубань». Счет в серии 1−1.

Действующим чемпионом Единой лиги ВТБ является УНИКС. ЦСКА выигрывал титул 10 раз — это рекорд турнира. «Зенит» стал чемпионом в сезоне-2021/22.

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