14:59 (мск), источник: ТАСС

Сергей Иванов считает, что УНИКС будет бороться до конца в финале Единой лиги ВТБ

Московский ЦСКА 31 мая дома обыграл казанский УНИКС и повел в серии до четырех побед со счетом 3−0.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 1 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболисты казанского УНИКСа будут бороться до конца, несмотря на то, что уступают ЦСКА в финальной серии Единой лиги ВТБ. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент лиги Сергей Иванов.

31 мая ЦСКА дома обыграл казанский УНИКС и повел в серии до четырех побед со счетом 3−0.

«Несмотря на счет финальной серии, еще не все ясно. Я думаю, что УНИКС будет бороться до конца», — сказал Иванов.

Четвертый матч серии пройдет в Москве 2 июня.

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