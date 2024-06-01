Баскетболисты «Зенита» стали бронзовыми призерами Единой лиги ВТБ

ТАСС, 1 июня. Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» в гостях со счетом 88:77 обыграл «Локомотив-Кубань» в четвертом матче серии плей-офф Единой лиги ВТБ за третье место. Встреча прошла в Краснодаре в присутствии 2 327 зрителей.

Самым результативными игроком встречи стал центровой нападающий краснодарского клуба Андрей Мартюк, набрав 28 очков. У «Зенита» больше всех очков на счету нападающего Винса Хантера.

«Зенит» в пятый раз завоевал бронзовые медали Единой лиги ВТБ. Ранее команда добивалась такого результата в 2016, 2017, 2018, 2021 годах. В 2022 году петербургский клуб впервые в истории стал победителем турнира.

«Локомотив-Кубань» является двукратным финалистом плей-офф Единой лиги ВТБ — в 2013 году команда уступила ЦСКА, в 2023-м — казанскому УНИКСу. «Локомотив-Кубань» занимал третье место по итогам сезона в 2015 году.