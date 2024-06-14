Кущенко: «Минск» временно приостановил участие в баскетбольной Единой лиге ВТБ

МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетбольный клуб «Минск» временно приостановил участие в Единой лиге ВТБ, но может вернуться через сезон. Об этом в интервью ТАСС рассказал президент турнира Сергей Кущенко.

«Что касается “Минска”, то мы были в курсе непростой ситуации с менеджментом и пытались разобраться, — сказал Кущенко. — Этот клуб временно приостанавливает участие в Единой лиге ВТБ, но мы надеемся, что клуб, который так долго с нами, вернется через сезон».