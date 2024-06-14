12:19 (мск), источник: ТАСС

Кущенко: «Минск» временно приостановил участие в баскетбольной Единой лиге ВТБ

Глава Единой лиги ВТБ отметил, что команда может вернуться через сезон.

Источник: БК "Минск"

МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетбольный клуб «Минск» временно приостановил участие в Единой лиге ВТБ, но может вернуться через сезон. Об этом в интервью ТАСС рассказал президент турнира Сергей Кущенко.

«Что касается “Минска”, то мы были в курсе непростой ситуации с менеджментом и пытались разобраться, — сказал Кущенко. — Этот клуб временно приостанавливает участие в Единой лиге ВТБ, но мы надеемся, что клуб, который так долго с нами, вернется через сезон».

В завершившемся сезоне «Минск» занял последнее место в регулярном чемпионате, одержав лишь одну победу.

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