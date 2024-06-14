12:34 (мск), источник: ТАСС

Регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ сезона-2024/25 пройдет в 4 круга с участием 12 клубов

В завершившемся чемпионате Единой лиги ВТБ принимали участие 14 клубов.

Источник: AP 2023

МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Предстоящий сезон баскетбольной Единой лиги ВТБ пройдет в четыре круга с участием 12 команд. Об этом в интервью ТАСС рассказал президент турнира Сергей Кущенко.

«Единая лига пытается сохранить большое количество матчей, — сказал Кущенко. — И гладкий чемпионат из 12 команд пройдет в четыре круга с сохранением плей-ин. Первая шестерка попадает сразу в плей-офф, а следующие четыре клуба — в плей-ин. Все это позволит нашим топовым, именитым клубам как минимум дважды сыграть на аренах наших менее раскрученных команд. Хотим видеть аншлаги на трибунах и хорошие цифры по продажам билетов».

В завершившемся чемпионате Единой лиги ВТБ принимали участие 14 клубов. В новом сезоне новичков не будет, а турнир покинули московская «Руна» и «Минск».

Читайте также от «ТАСС»
"У меня стали отниматься потихоньку ноги, затем и руки, я стала плохо разговаривать"
Винер о реакции поляков: это уже истерика, самая настоящая истерика
Юран назвал двух выделяющихся футболистов из России
Американец подписал контракт с ЦСКА в шахте
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь