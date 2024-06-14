Регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ сезона-2024/25 пройдет в 4 круга с участием 12 клубов
В завершившемся чемпионате Единой лиги ВТБ принимали участие 14 клубов.
В завершившемся чемпионате Единой лиги ВТБ принимали участие 14 клубов.
МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Предстоящий сезон баскетбольной Единой лиги ВТБ пройдет в четыре круга с участием 12 команд. Об этом в интервью ТАСС рассказал президент турнира Сергей Кущенко.
«Единая лига пытается сохранить большое количество матчей, — сказал Кущенко. — И гладкий чемпионат из 12 команд пройдет в четыре круга с сохранением плей-ин. Первая шестерка попадает сразу в плей-офф, а следующие четыре клуба — в плей-ин. Все это позволит нашим топовым, именитым клубам как минимум дважды сыграть на аренах наших менее раскрученных команд. Хотим видеть аншлаги на трибунах и хорошие цифры по продажам билетов».
В завершившемся чемпионате Единой лиги ВТБ принимали участие 14 клубов. В новом сезоне новичков не будет, а турнир покинули московская «Руна» и «Минск».