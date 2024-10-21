Кириленко: РФБ приходится искать соперников для сборной в незнакомых регионах

МОСКВА, 21 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российской федерации баскетбола (РФБ) приходится искать соперников для национальной сборной в незнакомых регионах из-за сложностей в международных отношениях. Об этом ТАСС рассказал президент РФБ Андрей Кириленко.
«Нам приходится искать соперников в тех регионах, с которыми не очень знакомы. Многие страны, многие федерации из-за определенного международного отношения [к России] очень деликатно подходят к вопросам контактов, турниров, приезда на игры. Это большой сдерживающий фактор. Но мы в таких условиях, приходится работать», — сказал Кириленко.
Международная федерация баскетбола (FIBA) отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под эгидой организации в марте 2022 года из-за ситуации на Украине. 28 ноября 2023 года FIBA продлила отстранение. Оно будет сохраняться как минимум до следующего заседания центрального совета организации.