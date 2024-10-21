Кириленко: РФБ приходится искать соперников для сборной в незнакомых регионах

«Нам приходится искать соперников в тех регионах, с которыми не очень знакомы. Многие страны, многие федерации из-за определенного международного отношения [к России] очень деликатно подходят к вопросам контактов, турниров, приезда на игры. Это большой сдерживающий фактор. Но мы в таких условиях, приходится работать», — сказал Кириленко.