«Зенит» едва не спас безнадежный матч. Кольца КСК сыграли за УНИКС

Парни Паскуаля выглядели обескураженным, но все же нашли в себе силы на достойный ответ. Приблизились на расстояние трех очков, а за 2:30 до сирены Фрейзер кидал на ровный счет, но не попал. УНИКС же свои шансы реализовал. После промаха Пойтресса со штрафного Андрей Лопатин передачей через всю площадку вывел на пустое кольцо Акун-Перселла. За 16 секунд до сирены казанцы повели «+6». Казалось, что на этом все. Но игроки гостей сами организовали себе проблемы. Спеллмен забил быструю «треху». Рейнольдс, выносивший мяч из-за лицевой, мог превратиться в антигероя. Его передачу перехватил Фрейзер, отдавший пас на дугу Бэйкону. Дуэйн не смог сравнять счет (отметим отличную защиту Лопатина), но подбор остался за Пойтрессом, который сделал еще одну скидку на периметр. Мяч оказался в руках у Спеллмена, но и Омари не перевел игру в овертайм.