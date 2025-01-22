НБА — это круто, но не гарантия. Омари Спеллмен завершил путь в «Зените»

Кто же заменит Спеллмена? Пока остаётся лишь гадать. Никаких новостей или даже слухов откуда бы то ни было не приходило. Но всё же если опираться на опыт прошлых лет, то представляется, что Омари заменит также легионер. На самом деле «Зенит» третий сезон подряд сталкивается с тем, что приходится делать серьёзные изменения в составе прямо по ходу сезона. В сезоне-2022/2023 в середине чемпионата перешли Трент Фрейзер, Адриен Морман и Ройс Хэмм, под конец регулярного чемпионата сезона-2023/2024 — Джувэн Морган и Джош Карлтон. Как можно заметить, из всех вышеперечисленных остался только Трент Фрейзер. Заменит ли Спеллмена равноценный баскетболист, который сможет себя проявить настолько, что останется в команде и на следующий сезон — узнаем уже в ближайшее время.