Единая лига ВТБ получила рекордную выручку от продажи билетов на Матч звезд 2025 года

МОСКВА, 1 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Выручка с продажи билетов на Матч звезд 2025 года стала рекордной для Единой лиги ВТБ и составила 20 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин.
Матч звезд пройдет 16 февраля на «ВТБ-Арене» в Москве.
«Рады сообщить о самом раннем солд-ауте в истории лиги за две недели до Матча звезд. Общая выручка составила 20 млн рублей — показатель по прибыли также стал рекордным для лиги. Это доказывает, что Матч звезд уже зарекомендовал себя как топовое событие не только в спортивной, но и в развлекательной индустрии», — сказала Корстин.
Матч звезд Единой лиги ВТБ пройдет в девятый раз.