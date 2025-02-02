Баскетболисты «Зенита» обыграли ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ

36-летний защитник «Зенита» Алексей Швед набрал 9 очков. Игрок провел второй матч после перехода в «Зенит», контракт с которым заключил 18 января. С 2005 по 2012 год и с 2021-го по 2023-й Швед выступал за ЦСКА, в составе команды он стал победителем Евролиги и четырехкратным чемпионом России.