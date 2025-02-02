Баскетболисты «Зенита» обыграли ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Баскетболисты петербургского «Зенита» обыграли московский ЦСКА со счетом 79:66 в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Лучшим игроком в составе петербуржцев стал Трент Фрэйхер, набравший 27 очков. У ЦСКА лидером по набранным очкам стал Мело Тримбл (21).
36-летний защитник «Зенита» Алексей Швед набрал 9 очков. Игрок провел второй матч после перехода в «Зенит», контракт с которым заключил 18 января. С 2005 по 2012 год и с 2021-го по 2023-й Швед выступал за ЦСКА, в составе команды он стал победителем Евролиги и четырехкратным чемпионом России.
ЦСКА занимает первое место в Единой лиге ВТБ, команда одержала 24 победы при пяти поражениях. «Зенит» одержал 24-ю победу, у команды также пять поражений, петербуржцы занимают третье место. В следующем матче ЦСКА на выезде сыграет с «Самарой» 5 февраля, «Зенит» в этот же день примет красноярский «Енисей».