Сергей Иванов сравнил с догонялками матч Единой лиги ВТБ ЦСКА — УНИКС

«Игра была в догонялки. УНИКС играл неплохо, несколько раз по ходу матча сокращал отрыв до нескольких очков, но не догнал, бывает, — сказал Иванов. — В целом игра была хорошая, пока была пауза, все соскучились по баскетболу. ЦСКА понравился. Чувствуется, что они, в отличие от других клубов, тренировались весь этот период».