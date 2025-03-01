Сергей Иванов сравнил с догонялками матч Единой лиги ВТБ ЦСКА — УНИКС

МОСКВА, 1 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Казанский УНИКС несколько раз сокращал отрыв от московского ЦСКА до нескольких очков в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, однако столичная команда провела отличную игру и победила. От этом ТАСС заявил почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов.
В субботу ЦСКА дома обыграл УНИКС со счетом 97:86.
«Игра была в догонялки. УНИКС играл неплохо, несколько раз по ходу матча сокращал отрыв до нескольких очков, но не догнал, бывает, — сказал Иванов. — В целом игра была хорошая, пока была пауза, все соскучились по баскетболу. ЦСКА понравился. Чувствуется, что они, в отличие от других клубов, тренировались весь этот период».
ЦСКА одержал 28 побед в 33 матчах регулярного чемпионата и занимает первое место в таблице. Казанская команда с 27 победами в 34 играх располагается на третьей строчке.