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Сергей Иванов сравнил с догонялками матч Единой лиги ВТБ ЦСКА — УНИКС

Столичная команда победила со счетом 97:86.

Источник: Reuters

МОСКВА, 1 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Казанский УНИКС несколько раз сокращал отрыв от московского ЦСКА до нескольких очков в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, однако столичная команда провела отличную игру и победила. От этом ТАСС заявил почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов.

В субботу ЦСКА дома обыграл УНИКС со счетом 97:86.

«Игра была в догонялки. УНИКС играл неплохо, несколько раз по ходу матча сокращал отрыв до нескольких очков, но не догнал, бывает, — сказал Иванов. — В целом игра была хорошая, пока была пауза, все соскучились по баскетболу. ЦСКА понравился. Чувствуется, что они, в отличие от других клубов, тренировались весь этот период».

ЦСКА одержал 28 побед в 33 матчах регулярного чемпионата и занимает первое место в таблице. Казанская команда с 27 победами в 34 играх располагается на третьей строчке.