Путевка в мир: победитель ЕКЛ получит место в ФИБА Masters 2026

— Пока это тот максимум, который нам доступен и мы можем предложить совместно с ФИБА, — отмечает Александр Фомин. — При этом российские и белорусские команды не только будут иметь возможность получать игровую практику с иностранными клубами внутри ЕКЛ, но и по итогам сезона призёрам предусмотрены путевки на другие международные турниры. Все эти годы тяжелой международной изоляции мы делали акцент на наши коллективы. Старались находить пути и «окна», чтобы в ЕКЛ 3×3 участвовали не только российские, но и иностранные команды. Считаем, что это позволило плавно замедлить стагнацию наших команд в отсутствие полноценных международных стартов. Мне хотелось бы отметить и поблагодарить руководство Российской федерации баскетбола (РФБ) в лице Андрея Кириленко, Евгения Иванова, Владимира Дячка и Натальи Водопьяновой за всестороннюю поддержку в последние годы. С приходом этой команды российский баскетбол сделал большой шаг вперед.