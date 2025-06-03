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Кириленко считает, что сборные России «заржавели» из-за неучастия в международных турнирах

Глава Российской федерации баскетбола не уверен, что национальные команды в случае возвращения к международным турнирам будут показывать классный баскетбол.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 3 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетбольные сборные России сейчас «заржавевшие» из-за отсутствия международных турниров. Такое мнение ТАСС высказал президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

«Я не ожидаю, что наши национальные команды в случае возвращения к большим матчам или турнирам будут сразу классно выглядеть. Естественно, мы “заржавевшие”, мы мало времени провели в международном поле, и этот пробел надо стараться компенсировать», — сказал Кириленко.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Через год организация смягчила санкции, предоставив атлетам возможность выступать в нейтральном статусе в индивидуальных видах спорта.

В марте 2022 года Международная федерация баскетбола отстранила российские команды от участия в соревнованиях под эгидой организации на фоне ситуации на Украине. Российские клубы также не выступают на соревнованиях, которые проводит Евролига.