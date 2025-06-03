Кириленко считает, что сборные России «заржавели» из-за неучастия в международных турнирах

«Я не ожидаю, что наши национальные команды в случае возвращения к большим матчам или турнирам будут сразу классно выглядеть. Естественно, мы “заржавевшие”, мы мало времени провели в международном поле, и этот пробел надо стараться компенсировать», — сказал Кириленко.