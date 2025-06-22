«Верю в наших молодых баскетболистов и в их будущее». Как Россия сыграла против Сербии

Мужская сборная России по баскетболу U-20 уступила юниорам Сербии в Белграде (74:63). Юниорская сборная Сербии U-19 является одним из фаворитов предстоящего молодежного чемпионата мира, и наши парни дали этой команде серьезный бой. Итоги первой игры наших юниоров с топовым противником за последние несколько лет «СЭ» подвел наставник команды Роман Семернинов.
У меня нет претензий к ребятам
— Что показал этот матч? Что вам понравилось в действиях своих подопечных, что нет?
— Мы увидели жесткий уровень контакта, с которым не сталкивались очень давно. Теперь ребятам будут понимать, почему мы требуем играть друг против друга на тренировках более жестко. С сербами, конечно, игра иногда выходила за грани дозволенного, но это даже лучше для нас. И я, наоборот, говорил, что вам надо пройти такое испытание, не апеллировать к судьям. Естественно, что после шести-семи тренировок с ребят не могу спрашивать максимального результата. Да, Сербия — вице-чемпион Европы прошлого года, но после матча можно сказать, что, попади мы свои броски и подними уровень агрессии в защите, результат придет обязательно.
Не понравилось чтение игры, ребята не были немножко похожи на себя в плане движения мяча. Связываю это с тем, что игроки были несколько скованны из-за большого желания показать себя. Все-таки давно у нас не было такого соперника. Опыта игры именно с таким давлением ни в суперлиге, ни в молодежных проектах нет. Благодарен РФБ и соперникам за организацию такой возможности, мы увидели то, чего давно не видели. Следующий наш оппонент — Словения, еще более сильная команда, там ребята еще постарше.
— Какие выводы уже можно сделать?
— Будем отдельно проводить анализ встречи. Самое важное, что ребята сами видели и сами говорили на скамейке, что мы можем их обыгрывать. Это ответ на первый вопрос. Нам однозначно не хватило жесткости. Не всегда могли ответить на агрессию соперника. Не хватило чтения ситуационных моментов игры, и, конечно, 16 потерь — это очень много.
— Такое количество потерь связано с несыгранностью?
— Однозначно. Если бы тренировались чуть больше, то все могло быть иначе. Плюс не хватило времени на то, чтобы полностью прийти в себя после дороги. Провели всего одну полноценную тренировку в Белграде. Так что к ребятам у меня претензий нет.
Очень жаль, что Свинин в концовке матча получил серьезную травму
— На ваш взгляд, в национальную команду подрастает сильное поколение?
— Я верю в нашу молодежь и в их будущее. Плюс посмотрите, сколько человек у нас отсутствовало. Я не беру Егора Демина. Его приезд в нынешней ситуации не представляется возможным. Просто говорю о тех, кто сейчас в России, кто не смог поехать.
— Могли бы назвать несколько фамилий?
— Илья Кривых восстанавливается от повреждения. Не смог поехать и Максим Огарков, наш основной пятый номер. Другими вопросами сейчас занят основной разыгрывающий Илья Ермаков (переезжает в NCAA, где продолжит карьеру и обучение в St. Bonaventure university. — Прим. «СЭ»), Александр Молофеев, который тоже мог бы выходить в старте.
Еще повторюсь: у нас не было подобных игр уже четыре года, а если бы у нас появилась лишняя неделя тренировочного процесса, то уже не было бы многих принятых глупых решений [по ходу игры с Сербией]. Очень жаль, что Лев Свинин в концовке матча получил серьезную травму. Будем ждать результатов обследования. Это очень обидно, и я этим расстроен.
Тимур Ганеев