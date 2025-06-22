«Верю в наших молодых баскетболистов и в их будущее». Как Россия сыграла против Сербии

— Мы увидели жесткий уровень контакта, с которым не сталкивались очень давно. Теперь ребятам будут понимать, почему мы требуем играть друг против друга на тренировках более жестко. С сербами, конечно, игра иногда выходила за грани дозволенного, но это даже лучше для нас. И я, наоборот, говорил, что вам надо пройти такое испытание, не апеллировать к судьям. Естественно, что после шести-семи тренировок с ребят не могу спрашивать максимального результата. Да, Сербия — вице-чемпион Европы прошлого года, но после матча можно сказать, что, попади мы свои броски и подними уровень агрессии в защите, результат придет обязательно.