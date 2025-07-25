На Седокову вешают уголовку: новые детали трагедии ее мужа-баскетболиста

Анну Седокову обвиняют в доведении до самоубийства ее бывшего мужа Яниса Тиммы. Как красивый роман двух звезд дошел до такого печального финала, и за что бьются юристы — в материале РИА Новости Спорт.
Любовь напоказ
Адвокат семьи покойного баскетболиста Маргарита Грачева заявила РИА Новости: «Мы подали заявление в правоохранительные органы на Анну Седокову, чтобы привлечь ее по статье УК РФ “Доведение до самоубийства”. В Латвии и в РФ поданы аналогичные заявления», — сказала Грачева.
Седокова еще со времен карьеры в группе «ВИА Гра» была мечтой многих мужчин, так что Тимма поначалу, должно быть, чувствовал, что попал в сказку. Они познакомились в 2019 году. К этому моменту у красотки было три больших романа — с футболистом Валентином Белькевичем и бизнесменами Максимом Чернявским и Артемом Комаровым. В итоге у Седоковой родилось трое детей от разных отцов — дочери Алина и Моника и сын Гектор.
Тимма был женат и уже стал отцом. Его сыну Кристиану только исполнился годик. Он играл в подмосковных «Химках» и был вполне успешен и счастлив. Но после мимолетной встречи на открытии московского бара Янис написал Анне в социальных сетях. Если бы он только знал, чем все обернется в конце концов.
«Он пригласил меня в кино. Я сказала, что не пойду. Он до последнего не знал, приду я или нет. И я не знала, но пришла. После первого фильма он предложил посмотреть еще одну картину. Мы остались еще на один сеанс и в процессе стали как-то поближе. И после этого дня мы уже никогда не расставались, — рассказывала Седокова на YouTube-шоу Светланы Бондарчук “Света вокруг света”.
Это было похоже на помешательство. Ни жена, ни ребенок не могли удержать Тимму в семье. Он бросил все и ушел к новой возлюбленной. Ее же любовь была напоказ, как это сейчас принято. В социальных сетях она постоянно писала жаркие слова в адрес Тиммы: «Наверное, я все же сделала что-то хорошее, ведь небеса наградили меня тобой. Ты человек, который сделал меня лучше. Ты — мой воздух, мое дыхание и моя гордость. Я всегда рядом. Ты — мой инопланетянин».
Седокова накрепко привязала Тимму к себе, теша его мужское самолюбие публичными признаниями.
Потерял работу и обеднел
Через год они поженились. Предложение сделал на яхте в Майами, а свадьбу сыграли в элитном коттеджном посёлке в Москве. Все, что случилось потом, было очень красиво, утрировано страстно, и от того как будто болезненно. Словно процесс ругани и последующих примирений нравился им больше, чем тихая спокойная жизнь в любви.
Подобный режим личной жизни Тиммы не мог не привести к проблемам в карьере. Его выгнали из «Химки» за то, что на фоне плохих результатов он еще и демонстрировал неспортивное поведение. Какое-то время Янис был без работы, сбережения начали таять, поэтому год Седоковой пришлось обходиться без привычных дорогих подарков и самой содержать семью.
В 2022-м Тимма заключил контракт с американской командой «Лейкленд Мэджик». Из-за этого семье пришлось жить на две страны. Янис играл в США, а Седокова выступала в России. Атмосфера между ними стала накаленной как никогда, но они по-прежнему пытались играть в любовь на публику.
В Америке Тимма не задержался. Его карьера ушла в пике, и в конце концов Яниса выгнали даже из сборной Латвии. Бывший тренер Тиммы Гунтис Шенхофс напрямую винил в этом его жену: «Седокова уничтожила его как игрока, сегодня он никому не нужен, его карьера закончена. К тому же кошелек опустошен. Он уничтожен как человек. И все, он пропал».
Сам Тимма упрекал Седокову в меркантильности. Ему казалось, что он нужен ей только пока был успешен и богат, а в период трудностей она сразу потеряла к нему интерес: «Не верю ни одному твоему слову. Все, что мы строили, ты поменяла на деньги. Любовь без денег не существует. Я бы очень хотел многое сказать. Тот человек знает, что я хочу сказать. И пусть я буду трус, что сдался».
«Мы будем претендовать на все сбережения Седоковой в рамках раздела имущества и восстановления прав обязательного наследника Кристиана Тиммы, — рассказала РИА Новости адвокат семьи Тиммы. — Седокова от каких-либо переговоров категорически отказывается. Ее стратегия — хранить гробовое молчание».
Кто тут разберет правых и виноватых? Скорее всего, оба отравляли друг другу жизнь. Анна винила Тимму в том, что он ограничил ее круг общения и оставил без подруг. Или же просто говорила громкие слова без конкретики вроде «вы не представляете, в каком аду я живу». Дело закономерно закончилось разводом.
Янис после расставания окончательно потерял рассудок и как будто лишился смысла жизни. Сынишка Кристиан сначала не удержал его от ухода из семьи, а потом и от ухода из жизни — Тимма демонстративно покончил с собой в качестве «подарка» на день рождения Седоковой. Она праздновала 16 декабря, а экс-супруга нашли 17 декабря рядом с его телефоном, где был ее номер и просьба ей позвонить.
Говорят, что после развода Тимма шантажировал Седокову самоубийством, готов был буквально на все, чтобы ее вернуть. Семья Яниса теперь обвиняет певицу во всех его бедах, включая самое последнее трагическое решение расстаться с жизнью. Теперь в том, есть ли вина Седоковой в произошедшем, будет разбираться полиция и суд.