На Седокову вешают уголовку: новые детали трагедии ее мужа-баскетболиста

Это было похоже на помешательство. Ни жена, ни ребенок не могли удержать Тимму в семье. Он бросил все и ушел к новой возлюбленной. Ее же любовь была напоказ, как это сейчас принято. В социальных сетях она постоянно писала жаркие слова в адрес Тиммы: «Наверное, я все же сделала что-то хорошее, ведь небеса наградили меня тобой. Ты человек, который сделал меня лучше. Ты — мой воздух, мое дыхание и моя гордость. Я всегда рядом. Ты — мой инопланетянин».