Российские баскетболисты взяли реванш у иранцев во второй товарищеской игре

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Сборная России по баскетболу обыграла команду Ирана во второй товарищеской игре.
Встреча, прошедшая в Химках, завершилась со счетом 79:58 (24:15, 14:12, 30:19, 11:12) в пользу хозяев, в составе которых по 13 очков набрали Антон Квитковских и Максим Барашков. У иранцев 15 баллов записал в свой актив Навид Резаэйфар.
В понедельник в первом товарищеском матче сборная России уступила команде Ирана со счетом 67:70.
По завершении сбора команда России отправится в Египет, где в начале августа проведет две встречи с египетской сборной.