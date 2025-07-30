Российские баскетболисты взяли реванш у иранцев во второй товарищеской игре

Встреча, прошедшая в Химках, завершилась со счетом 79:58 (24:15, 14:12, 30:19, 11:12) в пользу хозяев, в составе которых по 13 очков набрали Антон Квитковских и Максим Барашков. У иранцев 15 баллов записал в свой актив Навид Резаэйфар.