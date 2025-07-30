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Российские баскетболисты взяли реванш у иранцев во второй товарищеской игре

Сборная России по баскетболу обыграла команду Ирана во втором товарищеском матче.

Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Сборная России по баскетболу обыграла команду Ирана во второй товарищеской игре.

Встреча, прошедшая в Химках, завершилась со счетом 79:58 (24:15, 14:12, 30:19, 11:12) в пользу хозяев, в составе которых по 13 очков набрали Антон Квитковских и Максим Барашков. У иранцев 15 баллов записал в свой актив Навид Резаэйфар.

В понедельник в первом товарищеском матче сборная России уступила команде Ирана со счетом 67:70.

По завершении сбора команда России отправится в Египет, где в начале августа проведет две встречи с египетской сборной.