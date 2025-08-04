И снова неудача! Россия упустила победу в концовке матча с Египтом

Что матч проходил в Египте, чувствовалось во всём. И, к сожалению (а может, и к счастью), об антураже этой встречи хочется рассказать больше, чем о самой игре. Всё началось с того, что место онлайн-трансляции менялось по несколько раз за день. Сначала РФБ сообщила, что болеть за российских баскетболистов можно будет в сервисе VK Video. Потом объявили, что всё переносится в YouTube на официальный канал египетской федерации баскетбола.