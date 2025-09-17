Баскетбольный ЦСКА заработал 2,1 млрд рублей в прошлом сезоне

МОСКВА, 17 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Московский ЦСКА стал самым доходным клубом баскетбольной Единой лиги ВТБ в сезоне-2024/25. Это следует из таблицы с данными бюджетов Единой лиги ВТБ и выступающих в ней российских клубов, документ имеется в распоряжении ТАСС.