Баскетбольный ЦСКА заработал 2,1 млрд рублей в прошлом сезоне

Московский клуб стал самым доходным среди участников турнира.

Источник: https://vk.com/cskabasket

МОСКВА, 17 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Московский ЦСКА стал самым доходным клубом баскетбольной Единой лиги ВТБ в сезоне-2024/25. Это следует из таблицы с данными бюджетов Единой лиги ВТБ и выступающих в ней российских клубов, документ имеется в распоряжении ТАСС.

ЦСКА в прошлом сезоне заработал 2,139 млрд рублей, при этом расходы армейцев составили 2,316 млрд. На зарплаты игроков армейцы потратили 726 млн рублей. Тренерскому составу и техническому персоналу ЦСКА выплатил 126 млн рублей.

Вторым по состоятельности клубом стал петербургский «Зенит», доходы которого составили 1,923 млрд рублей, расходы — 1,914 млрд рублей.

Наименее доходным клубом Единой лиги ВТБ оказался саратовский «Автодор», который заработал 258,5 млн рублей.