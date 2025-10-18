«Парма» обыграла «Автодор» в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Пермская «Парма» обыграла саратовский «Автодор» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча прошла в субботу в Перми и завершилась победой хозяев со счетом 93:72 (20:14, 23:27, 25:14, 25:17). В составе победителей по 21 очку набрали Брэндан Адамс и Джейлен Адамс, а Террел Картер оформил дабл-дабл (15 очков + 12 подборов). 19 очков в составе «Автодора» заработал Игорь Вольхин.
«Парма» одержала третью победу при двух поражениях. «Автодор» потерпел третье поражение при двух победах.
В следующем матче «Парма» примет «Самару» 22 октября, а «Автодор» в тот же день в гостях сыграет с казанским УНИКСом.
В другом матче дня московский МБА-МАИ в гостях выиграл у «Самары» со счетом 78:70 (14:18, 17:17, 24:18, 23:17).