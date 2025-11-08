Баскетболисты ЦСКА обыграли «Автодор» в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Баскетбольный клуб ЦСКА победил саратовский «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча в Саратове завершилась со счетом 86:82 (22:19, 24:23, 24:24, 16:16). В составе ЦСКА больше всех очков набрал Мело Тримбл (17). У «Автодора» самым результативным стал Ален Хаджибегович (23).
ЦСКА выиграл восьмой матч кряду в Единой лиге ВТБ и лидирует в турнирной таблице с девятью победами при одном поражении. «Автодор» проиграл шестую встречу подряд и располагается на девятом месте с семью поражениями в девяти встречах.
В следующем матче ЦСКА 15 ноября на выезде сыграет с казанским УНИКСом, «Автодор» тремя днями ранее примет «Нижний Новгород».