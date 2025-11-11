Швед оформил дабл-дабл в дебютном матче за УНИКС

Встреча, прошедшая во вторник в Казани, закончилась со счетом 99:67 (35:16, 18:17, 26:20, 20:14). Самым результативным игроком матча стал Маркус Бингэм из УНИКСа, набравший 30 очков. Дебютировавший за казанский клуб 36-летний Алексей Швед оформил дабл-дабл из 11 очков и 11 передач. В самарской команде 13 очков набрал Артем Чеваренков.