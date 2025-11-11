Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Швед оформил дабл-дабл в дебютном матче за УНИКС

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Казанский УНИКС одержал разгромную победу над «Самарой» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая во вторник в Казани, закончилась со счетом 99:67 (35:16, 18:17, 26:20, 20:14). Самым результативным игроком матча стал Маркус Бингэм из УНИКСа, набравший 30 очков. Дебютировавший за казанский клуб 36-летний Алексей Швед оформил дабл-дабл из 11 очков и 11 передач. В самарской команде 13 очков набрал Артем Чеваренков.

Швед подписал контракт с УНИКСом 4 ноября. Соглашение с защитником рассчитано на два месяца. Последним клубом россиянина был петербургский «Зенит», который он покинул в августе по завершении срока действия контракта.

УНИКС с восемью победами в девяти матчах идет на втором месте в таблице, которую замыкает проигравшая все игры «Самара».

В следующем матче УНИКС 15 ноября примет московский ЦСКА, а «Самара» 22 ноября дома сыграет с краснодарским клубом «Локомотив-Кубань».