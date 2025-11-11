Швед оформил дабл-дабл в дебютном матче за УНИКС

Встреча, прошедшая во вторник в Казани, закончилась со счетом 99:67 (35:16, 18:17, 26:20, 20:14). Самым результативным игроком матча стал Маркус Бингэм из УНИКСа, набравший 30 очков. Дебютировавший за казанский клуб 36-летний Алексей Швед оформил дабл-дабл из 11 очков и 11 передач. В самарской команде 13 очков набрал Артем Чеваренков.
Швед подписал контракт с УНИКСом 4 ноября. Соглашение с защитником рассчитано на два месяца. Последним клубом россиянина был петербургский «Зенит», который он покинул в августе по завершении срока действия контракта.
УНИКС с восемью победами в девяти матчах идет на втором месте в таблице, которую замыкает проигравшая все игры «Самара».
В следующем матче УНИКС 15 ноября примет московский ЦСКА, а «Самара» 22 ноября дома сыграет с краснодарским клубом «Локомотив-Кубань».