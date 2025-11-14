«Если будет возможность, с удовольствием попробую свои силы в женской НБА». Интервью баскетболистки сборной России

Женская сборная России завершает сбор в Новогорске и планирует отправиться в город Секешфехервар, где 16 и 17 ноября сыграет со сборной Венгрии. В сборе принимают участие 16 игроков, включая 16-летнюю Анну Минаеву. Также стоит отметить присутствие в команде молодого звездного трио из «Спарты энд К»: Полина Селезенева (20 лет), Софья Люлина (21 год) и Эльза Сиразутдинова (22 года). Девушки уже давно на лидирующих позициях в своем клубе и здорово проявляют себя в сборной. С Селезеневой мы делали интервью в феврале, теперь пришел черед Сиразутдиновой, которая сейчас идет в топ-15 лучших бомбардиров регулярки Премьер-лиги (11,8 очка).