На баскетболиста Елатонцева могут завести дело за неявку в военкомат

Елатонцеву 23 года, баскетболист выступает за «Локомотив-Кубань» с 2021 года. В сезонах-2023/24 и 2024/25 он признавался лучшим молодым игроком Единой лиги ВТБ. В нынешнем сезоне баскетболист не провел ни одной официальной игры за краснодарский клуб, ранее сообщалось, что Елатонцев хочет расторгнуть контракт, чтобы перейти в одну из зарубежных команд. 7 ноября он вызвал скорую и был госпитализирован, «Локомотив-Кубань» обвинил игрока в симуляции болезни и введении в заблуждение тренерского штаба и медицинского персонала клуба. 10 ноября Елатонцеву пришла повестка из военкомата.