На баскетболиста Елатонцева могут завести дело за неявку в военкомат

КРАСНОДАР, 24 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболист краснодарского клуба «Локомотив-Кубань» Кирилл Елатонцев может стать фигурантом уголовного дела из-за неявки в военкомат. Об этом ТАСС сообщил адвокат спортсмена Андрей Ищук.
«Зная ситуацию со слов Елатонцева, а также держа в руках документы, объективно подтверждающие то, что он не имел никакого умысла уклоняться от явки в военный комиссариат, да и не делал ничего такого, такая поспешность при принятии такого важного решения, как возбуждение уголовного дела, вызывает серьезное смятение», — отметил адвокат баскетболиста.
Ищук заявил, что в адрес Следственного управления по Краснодарскому краю были направлены ходатайства о том, что в связи с имеющимся заболеванием Елатонцева явка в следственный отдел в настоящий момент невозможна, при этом баскетболист готов помочь следствию разобраться в ситуации, но эти сообщения остались без ответа. В связи с этим Ищук вылетел в Краснодар, чтобы предоставить все документы.
Елатонцеву 23 года, баскетболист выступает за «Локомотив-Кубань» с 2021 года. В сезонах-2023/24 и 2024/25 он признавался лучшим молодым игроком Единой лиги ВТБ. В нынешнем сезоне баскетболист не провел ни одной официальной игры за краснодарский клуб, ранее сообщалось, что Елатонцев хочет расторгнуть контракт, чтобы перейти в одну из зарубежных команд. 7 ноября он вызвал скорую и был госпитализирован, «Локомотив-Кубань» обвинил игрока в симуляции болезни и введении в заблуждение тренерского штаба и медицинского персонала клуба. 10 ноября Елатонцеву пришла повестка из военкомата.