Баскетболисты «Пармы» обыграли «Самару» в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Пермская «Парма» одержала победу над «Самарой» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.

Источник: Соцсети

Встреча в Самаре завершилась со счетом 93:74 (27:18, 21:8, 23:29, 22:19) в пользу гостей. Самым результативным игроком встречи стал центровой «Пармы» Террелл Картер, который набрал 23 очка. У «Самары» больше всех очков заработал Данила Походяев (16).

«Парма», одержав 15-ю победу при девяти поражениях, занимает пятое место в турнирной таблице. «Самара» проиграла седьмой матч подряд. Команда с одной победой и 23 поражениями располагается на последней, 11-й строчке.

В следующем матче «Парма» 1 февраля примет екатеринбургский «Уралмаш», «Самара» в этот же день сыграет в гостях с петербургским «Зенитом».