Баскетболисты «Пармы» обыграли «Самару» в матче Единой лиги ВТБ

Встреча в Самаре завершилась со счетом 93:74 (27:18, 21:8, 23:29, 22:19) в пользу гостей. Самым результативным игроком встречи стал центровой «Пармы» Террелл Картер, который набрал 23 очка. У «Самары» больше всех очков заработал Данила Походяев (16).