Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Баскетболисты «Пармы» проиграли «Уралмашу» в матче Единой лиги ВТБ

Баскетболисты «Пармы» в овертайме проиграли «Уралмашу» в матче Единой лиги ВТБ.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Пермская «Парма» в овертайме проиграла екатеринбургскому «Уралмашу» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.

Встреча, которая прошла в воскресенье в Перми, завершилась со счетом 91:85 (25:15, 13:23, 23:16, 14:21, 16:10) в пользу гостей. Самыми результативными игроками матча стали Джейлен Адамс из «Пармы» и Октавиус Эллис из «Уралмаша», набравшие по 22 очка.

Пермский клуб с 15 победами в 25 матчах идет на пятом месте в таблице, «Уралмаш» (11 побед, 14 поражений) располагается на седьмой позиции.