Баскетболисты «Пармы» проиграли «Уралмашу» в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Пермская «Парма» в овертайме проиграла екатеринбургскому «Уралмашу» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Перми, завершилась со счетом 91:85 (25:15, 13:23, 23:16, 14:21, 16:10) в пользу гостей. Самыми результативными игроками матча стали Джейлен Адамс из «Пармы» и Октавиус Эллис из «Уралмаша», набравшие по 22 очка.
Пермский клуб с 15 победами в 25 матчах идет на пятом месте в таблице, «Уралмаш» (11 побед, 14 поражений) располагается на седьмой позиции.