Баскетболисты «Пармы» проиграли «Уралмашу» в матче Единой лиги ВТБ

Встреча, которая прошла в воскресенье в Перми, завершилась со счетом 91:85 (25:15, 13:23, 23:16, 14:21, 16:10) в пользу гостей. Самыми результативными игроками матча стали Джейлен Адамс из «Пармы» и Октавиус Эллис из «Уралмаша», набравшие по 22 очка.