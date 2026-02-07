«Уралмаша» обыграл «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ

Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 90:84 (18:19, 17:22, 26:19, 21:22, 8:2) в пользу «Уралмаша». Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Тайрэлл Нэльсон, который набрал 24 очка. У гостей больше всех очков заработал Доминик Артис (17).