«Уралмаша» обыграл «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ

Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 90:84 (18:19, 17:22, 26:19, 21:22, 8:2) в пользу «Уралмаша». Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Тайрэлл Нэльсон, который набрал 24 очка. У гостей больше всех очков заработал Доминик Артис (17).
«Уралмаш», одержав 12-ю победу при 15 поражениях, занимает седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата. «Енисей» с 9 победами и 16 поражениями располагается на восьмом месте.
В следующем матче «Енисей» 10 февраля в гостях сыграет с московским МБА-МАИ, «Уралмаш» 19 февраля примет петербургский «Зенит».