«Нижний Новгород» обыграл «Самару» в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. «Нижний Новгород» одержал победу над «Самарой» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.

Источник: официальная страница БК "Нижний Новгород" ВКонтакте

Встреча в Самаре завершилась со счетом 94:87 (22:24, 20:29, 27:17, 25:17) в пользу гостей. Самым результативным игроком встречи стал защитник «Самары» Никита Михайловский, который оформил дабл-дабл (28 очков + 11 подборов). У «Нижнего Новгорода» больше всего баллов заработали Норберт Лукач и Илья Карпенков (по 21).

«Нижний Новгород», одержав восьмую победу при 20 поражениях, занимает девятую строчку в турнирной таблице. «Самара» с двумя победами и 26 поражениями располагается на 11-м месте.

В следующем матче «Нижний Новгород» 21 февраля сыграет в гостях с красноярским «Енисеем», «Самара» 4 марта примет екатеринбургский «Уралмаш».