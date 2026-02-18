«Нижний Новгород» обыграл «Самару» в матче Единой лиги ВТБ

Встреча в Самаре завершилась со счетом 94:87 (22:24, 20:29, 27:17, 25:17) в пользу гостей. Самым результативным игроком встречи стал защитник «Самары» Никита Михайловский, который оформил дабл-дабл (28 очков + 11 подборов). У «Нижнего Новгорода» больше всего баллов заработали Норберт Лукач и Илья Карпенков (по 21).