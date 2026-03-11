Баскетболисты «Зенита» обыграли «Парму» в матче Единой лиги ВТБ

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 74:64 (16:18, 19:18, 16:10, 23:18) в пользу хозяев. Самым результативным игроком встречи стал защитник «Пармы» Виктор Сэндерс, который набрал 18 очков. У «Зенита» больше всего баллов заработал Ксэвьер Мун (14). Его одноклубник Андре Роберсон оформил дабл-дабл (13 очков + 13 подборов).