Баскетболисты «Зенита» обыграли «Парму» в матче Единой лиги ВТБ

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 74:64 (16:18, 19:18, 16:10, 23:18) в пользу хозяев. Самым результативным игроком встречи стал защитник «Пармы» Виктор Сэндерс, который набрал 18 очков. У «Зенита» больше всего баллов заработал Ксэвьер Мун (14). Его одноклубник Андре Роберсон оформил дабл-дабл (13 очков + 13 подборов).
«Зенит», одержав 22-ю победу при девяти поражениях, занимает третью строчку в турнирной таблице. «Парма» с 17 победами и 15 поражениями располагается на пятом месте.
В следующем матче «Зенит» 14 марта сыграет в гостях с красноярским «Енисеем», днем ранее «Парма» на выезде встретится с екатеринбургским «Уралмашем».
В другом матче дня «Уралмаш» в гостях обыграл «Нижний Новгород» — 72:67 (18:20, 12:16, 24:13, 18:18).