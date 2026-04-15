Баскетболисты «Енисея» обыграли МБА-МАИ в матче Единой лиги

Встреча, которая прошла в среду в Красноярске, завершилась победой хозяев со счетом 85:80 (25:19, 26:19, 16:25, 18:17). Самым результативным игроком встречи стал Доминик Артис из «Енисея», набравший 23 очка. В московской команде 18 очков на счету Павла Савкова.