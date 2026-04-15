«Зенит» обыграл УНИКС в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Петербургский «Зенит» обыграл казанский УНИКС в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча в Санкт-Петербурге завершилась победой хозяев со счетом 86:69 (32:17, 20:17, 14:13, 20:22). Самым результативным по итогам матча стал игрок «Зенита» Ксэвьер Мун, набравший 21 очко. У УНИКСа 15 очков в активе Джалена Рэйнольдса.
«Зенит» (28 побед, 11 поражений) занимает третье место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, УНИКС (31−7) располагается на второй строчке.
В заключительном матче регулярного чемпионата «Зенит» примет московский ЦСКА 22 апреля. УНИКС в своей предпоследней игре встретится с красноярским «Енисеем» на паркете соперника 18 апреля.