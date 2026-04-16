Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водное поло
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Баскетболисты ЦСКА обыграли «Нижний Новгород» в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Московский ЦСКА одержал победу над «Нижним Новгородом» в домашнем матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.

Источник: РИА "Новости"

Встреча в Москве завершилась со счетом 108:91 (34:15, 30:36, 26:21, 18:19). Самым результативным игроком встречи стал форвард «Нижнего Новгорода» Норберт Лукач, набравший 23 очка, также дабл-дабл в активе Даниила Ключенкова (20 очков, 12 подборов). У ЦСКА 19 очков на счету Каспера Уэйра.

ЦСКА (35 побед и 3 поражения) ранее досрочно стал победителем регулярного чемпионата. «Нижний Новгород» (11−27) располагается на девятой строчке.

В следующем матче «Нижний Новгород» 20 апреля примет «Самару», ЦСКА днем ранее дома сыграет со столичным клубом «МБА-МАИ».