Баскетболисты ЦСКА обыграли «Нижний Новгород» в матче Единой лиги ВТБ

Встреча в Москве завершилась со счетом 108:91 (34:15, 30:36, 26:21, 18:19). Самым результативным игроком встречи стал форвард «Нижнего Новгорода» Норберт Лукач, набравший 23 очка, также дабл-дабл в активе Даниила Ключенкова (20 очков, 12 подборов). У ЦСКА 19 очков на счету Каспера Уэйра.