«Нижний Новгород» обыграл «Самару» в матче Единой лиги ВТБ

Встреча прошла в понедельник в Самаре и завершилась со счетом 78:76 (24:17, 25:18, 13:23, 16:18) в пользу гостей. В составе «Нижнего Новгорода» самым результативным стал Илья Карпенков с 25 очками и 11 подборами. Также дабл-дабл оформил Норберт Лукач (12 очков + 10 подборов). У «Самары» больше всех набрал Дмитрий Чебуркин — 17.
«Нижний Новгород» с 12 победами и 27 поражениями занимает девятое место. «Самара» с 2 победами и 37 поражениями замыкает турнирную таблицу.
Обе команды не попали в плей-офф и завершат регулярный чемпионат выездными матчами 22 апреля. «Нижний Новгород» встретится с казанским УНИКСом, а «Самара» сыграет со столичным МБА-МАИ.