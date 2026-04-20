«Нижний Новгород» обыграл «Самару» в матче Единой лиги ВТБ

Встреча прошла в понедельник в Самаре и завершилась со счетом 78:76 (24:17, 25:18, 13:23, 16:18) в пользу гостей. В составе «Нижнего Новгорода» самым результативным стал Илья Карпенков с 25 очками и 11 подборами. Также дабл-дабл оформил Норберт Лукач (12 очков + 10 подборов). У «Самары» больше всех набрал Дмитрий Чебуркин — 17.