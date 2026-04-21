УНИКС подписал контракт с баскетболистом Михаилом Кулагиным

Кулагин уже выступал за казанский клуб в сезоне-2022/23, в пятый раз в карьере завоевав золотые медали Единой лиги. Ранее он на протяжении пяти сезонов с 2015 по 2020 год играл в московском ЦСКА, с которым стал двукратным чемпионом Евролиги, а также четырехкратным чемпионом России и Единой лиги. Он трехкратный участник «Матча всех звезд» Единой лиги (2018, 2021, 2024). Кроме того, в послужном списке защитника значатся выступления за подмосковный «Триумф», красноярский «Енисей» и «Нижний Новгород». Последние три года он защищал цвета «Самары».