«Надежда» взяла бронзу чемпионата России

Встреча в Оренбурге завершилась со счетом 75:67 (24:13, 19:19, 13:20, 19:15) в пользу «Надежды». Самым результативным игроком встречи стала баскетболистка «Надежды» Эшли Беверли-Келли, которая набрала 28 очков. У «Ники-Лузалес» 13 баллов в активе Дестанни Хендерсон (13), ее одноклубница Татьяна Видмер оформила дабл-дабл (12 очков + 16 подборов).