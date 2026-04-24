«Надежда» взяла бронзу чемпионата России

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Оренбургская «Надежда» одержала победу над сыктывкарским клубом «Ника-Лузалес» в третьем матче серии за бронзовые медали чемпионата России по баскетболу среди женских команд.

Источник: официальная страница ПБК "Надежда" ВКонтакте

Встреча в Оренбурге завершилась со счетом 75:67 (24:13, 19:19, 13:20, 19:15) в пользу «Надежды». Самым результативным игроком встречи стала баскетболистка «Надежды» Эшли Беверли-Келли, которая набрала 28 очков. У «Ники-Лузалес» 13 баллов в активе Дестанни Хендерсон (13), ее одноклубница Татьяна Видмер оформила дабл-дабл (12 очков + 16 подборов).

«Надежда» выиграла серию со счетом 3−0 и стала бронзовым призером чемпионата России. Золото в финальной серии разыграют баскетболистки курского «Динамо» и екатеринбургского УГМК (2−0).