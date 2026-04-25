«Совершенно другой турнир». Стартует плей-офф Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 25 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Плей-офф Единой лиги ВТБ стартует в воскресенье. В решающую стадию сезона вышли московский ЦСКА, казанский УНИКС, петербургский «Зенит», краснодарский «Локомотив-Кубань», пермская «Парма», ектаринбургский «Уралмаш», московский МБА-МАИ и красноярский «Енисей».
Регулярный чемпионат без видимых проблем выиграл ЦСКА, потерпевший всего 3 поражения в 40 матчах, и армейцы подходят к плей-офф в статусе безоговорочного фаворита. Их главным конкурентом выглядит УНИКС: казанцы пропустили меньше всех в «регулярке», а ведь именно защита, как принято говорить, выигрывает титулы.
Вместе с тем почетный президент лиги Сергей Иванов заявил ТАСС, что торопиться с выводами не стоит: «Плей-офф — это совершенно другой турнир. Но до полуфинала ЦСКА, думаю, дойдет».
Четвертьфинальные серии до трех побед откроются матчами на площадках команд из верхней части таблицы.
ЦСКА — «Енисей» / УНИКС — МБА-МАИ
Фавориты в этих парах очевидны, но формат короткой серии все же оставляет пространство для неожиданностей. «Енисей» и МБА-МАИ по ходу сезона уже показывали, что способны навязывать борьбу лидерам — особенно в матчах, где темп выходит из-под контроля и игра начинает идти не по плану. МБА-МАИ в двух последних матчах с армейцами в «регулярке» уступал лишь в овертайме.
Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко отметил, что в этом году команды подходят к решающей стадии турнира без явных провалов в форме: «Можно сказать, что все команды подходят в хорошем, серьезном состоянии. УНИКС, главный конкурент ЦСКА, начал сезон хорошо, но после Матча звезд посыпались травмы, замены игроков».
«Зенит» — «Уралмаш» / «Локомотив-Кубань» — «Парма»
Эти пары первого раунда выглядят более непредсказуемыми. «Зенит» и «Локомотив-Кубань» провели неровный регулярный чемпионат — с кадровыми перестановками и сменой игровых моделей, тогда как «Уралмаш» и «Парма» к весне, напротив, набрали ход.
По словам Кущенко, именно здесь возможны наиболее жесткие сценарии: «На мой взгляд, из верхней четверки “Зенит” и “Локо” испытывали проблемы: менялись тренеры, ростер, игроки получали травмы. “Уралмаш” и “Парма” же подходят к плей-офф в хорошей форме».
Самой напряженной и интригующей парой первого раунда выглядит противостояние «Пармы» и «Локомотива-Кубани». Краснодарцы регулярно проходят пермяков в решающих стадиях, однако в этом сезоне «Парма» уже обыгрывала лидеров и в целом выглядела значительно увереннее. Кущенко отдельно выделил это противостояние: «Парма» и «Локо» часто сталкиваются в решающей стадии, и краснодарцы всегда выходят победителями. Но «Парма» в этом году покусала и «Локо», и вообще всех лидеров".
Он также напомнил о прогрессе клуба из Екатеринбурга: «Уралмаш» обыгрывал под конец регулярного чемпионата и «Зенит», и УНИКС".
В целом, по оценке главы лиги, уже первый раунд может получиться напряженным: «Нижняя четверка показывает интересный, агрессивный баскетбол. МБА-МАИ и “Енисей” тоже обещают дать серьезное соперничество. Ожидаем серьезную борьбу с первого раунда».