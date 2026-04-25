Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Баскетболистки курского «Динамо» обыграли екатеринбургский УГМК

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Баскетболистки курского «Динамо» обыграли екатеринбургский УГМК в третьем матче финальной серии чемпионата России.

Источник: Страница ЖБК "Динамо" (Курск) Вконтакте

Встреча в Курске завершилась со счетом 83:78 (24:18, 7:18, 25:23, 27:19). Самыми результативными игроками матча стали Ольга Фролкина и Дарья Репникова из «Динамо», на счету которых по 20 очков. В составе гостей больше всех очков набрала Йована Ногич (15). Дабл-дабл оформили баскетболистки екатеринбургского клуба Анастасия Олаири Косу (13 очков, 10 подборов) и Меган Уокер (14 очков, 12 подборов).

Счет в серии до трех побед стал 2−1 в пользу УГМК. Четвертая игра пройдет 27 апреля в Курске.

УГМК — 18-кратный чемпион России, победитель последних трех первенств страны. Клуб является лидером по количеству трофеев. Курское «Динамо» становилось чемпионом в 2022 году.