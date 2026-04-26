«Зенит» проиграл «Уралмашу» в первом матче серии плей-офф

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась победой гостей со счетом 85:78 (25:22, 14:22, 27:10, 19:24) в пользу гостей, в составе которых больше всех очков набрал Гарретт Нэвелс (27). У «Зенита» дабл-дабл оформил Исмаэль Бако (17 очков, 10 подборов).