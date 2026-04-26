«Зенит» проиграл «Уралмашу» в первом матче серии плей-офф

«Зенит» проиграл «Уралмашу» на старте серии ¼ финала плей-офф Единой лиги ВТБ.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» на своем паркете проиграл екатеринбургскому «Уралмашу» в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась победой гостей со счетом 85:78 (25:22, 14:22, 27:10, 19:24) в пользу гостей, в составе которых больше всех очков набрал Гарретт Нэвелс (27). У «Зенита» дабл-дабл оформил Исмаэль Бако (17 очков, 10 подборов).

Счет в серии до трех побед стал 1−0 в пользу «Уралмаша». Второй матч противостояния пройдет 28 апреля в Санкт-Петербурге.

«Зенит» завершил регулярный чемпионат на третьем месте в турнирной таблице, имея в своем активе 28 побед при 12 поражениях. «Уралмаш» (19−21) занял шестую позицию.