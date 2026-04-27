Баскетболистки УГМК в четвертый раз подряд выиграли чемпионат России

В финале екатеринбургская команда оказалась сильнее курского «Динамо».

Источник: Пресс-служба УГМК

КУРСК, 27 апреля. /ТАСС/. Баскетболистки екатеринбургского УГМК обыграли курское «Динамо» в четвертом матче финальной серии чемпионата России и стали победительницами турнира. Встреча прошла в Курске.

Игра завершилась со счетом 84:81 в пользу команды из Екатеринбурга.

УГМК выиграл серию со счетом 3−1. В противостоянии за бронзовые медали оренбургская «Надежда» победила «Нику» из Сыктывкара (3−0).

Екатеринбургская команда выиграла чемпионат России в четвертый раз подряд и 19-й в истории. УГМК является рекордсменом по количеству титулов. Курское «Динамо» становилось чемпионом страны в 2022 году.