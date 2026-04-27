ЦСКА обыграл «Енисей» в первом матче ¼ финала Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Баскетболисты московского ЦСКА дома со счетом 104:66 обыграли красноярский «Енисей» в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.
Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий ЦСКА Мело Тримбл, набравший 23 очка, а также сделавший 6 подборов, 4 передачи и 3 перехвата. У «Енисея» больше всех очков набрал центровой Егор Ванин (18).
ЦСКА повел в серии до трех побед со счетом 1−0. Вторая игра также пройдет в Москве и состоится 29 апреля. По итогам регулярного чемпионата ЦСКА занял первое место, «Енисей» стал восьмым.
ЦСКА является действующим чемпионом Единой лиги ВТБ, красно-синим принадлежит рекорд по числу побед в турнире (12).