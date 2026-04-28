«Зенит» сравнял счет с «Уралмашем» в матче серии плей-офф Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» обыграл екатеринбургский «Уралмаш» во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.
Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 92:64 (23:16, 21:26, 21:7, 27:15) в пользу хозяев. Самыми результативными игроками матча стали Андре Роберсон, Трент Фрэйзер и Ксэвьер Мун из «Зенита», на счету которых по 16 очков. Их партнер по команде Андрей Мартюк оформил дабл-дабл (11 очков, 10 подборов). В составе соперника больше всех очков набрал Хэйден Далтон (13).
Счет в серии до трех побед стал ничейным — 1−1. Третий матч состоится 2 мая в Екатеринбурге.