«Зенит» сравнял счет с «Уралмашем» в матче серии плей-офф Единой лиги ВТБ

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 92:64 (23:16, 21:26, 21:7, 27:15) в пользу хозяев. Самыми результативными игроками матча стали Андре Роберсон, Трент Фрэйзер и Ксэвьер Мун из «Зенита», на счету которых по 16 очков. Их партнер по команде Андрей Мартюк оформил дабл-дабл (11 очков, 10 подборов). В составе соперника больше всех очков набрал Хэйден Далтон (13).